«Он для меня умер»: Гордон о политическом будущем Зеленского

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский для него «умер». В эфире «Украины 24» журналист заявил, что Зеленский не выполнил свои обещания и не сможет переизбраться на новый срок.
«После всего, он для меня умер, я вам честно говорю. Он для меня умер, нет его больше. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. <…> Все, что произошло с вагнеровцами, с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, которой он не положил конец, с этими реформами, которые ни одна не сделана», - заявил Гордон.
По его словам, сейчас Зеленский не может даже «выйти к людям и объяснить», почему не удается выполнить обещанное.
«Он же всегда объяснял, он пришел в президенты на волне свободы слова. Да если бы не эта свобода слова, если бы не «Квартал», который не смогли задушить ни Янукович, ни Порошенко . <…> А где «Квартал»? А «Квартал» все, знаете почему? А запрещено шутить про президента», - заявил журналист.
Он отметил, что сейчас «не зря говорят, что страной руководит не Зеленский, а [глава президентской администрации Андрей] Ермак». По мнению Гордона, Ермак - умный человек, который «понял, как сделать так, чтобы и президент был доволен, и страной управлять».
Зеленский ранее заявил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы выполнить все данные украинцам обещания.
Он планировал идти на один срок, но весной 2020-го рассказал, что решил подумать о переизбрании.
«Сейчас это будет страшно звучать и для моей семьи [идти на второй срок - прим.ред.]. Я подумаю об обещании идти на один срок - как скажете. Как скажет народ Украины», - заявил он.