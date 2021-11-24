"Перемена пугающая": американцев ужаснули снимки советского солдата

Американские пользователи социальной сети Reddit сравнили две фотографии русского солдата, которые были сделаны до Второй мировой войны и сразу после ее окончания. Однако на первом снимке изображен совсем юный человек, а на втором - уставший и изможденный старик, сообщает «Царьград».

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Перемена в глазах просто пугающая", - обратил внимание один из пользователей.

Отмечается, что на вызвавшие обсуждения фотографии принадлежат русскому солдату, художнику, участнику Великой Отечественной войны Евгению Кобытеву. Снимки были сделаны с разницей в четыре года.

На первом кадре молодой человек с открытым свежим лицом только готовится уйти на фронт. Однако второе фото поразил иностранцев.

Они отметили, что всего за четыре года человек очень заметно постарел. Пользователь Сети, который опубликовал снимки, сопроводил его подписью: "Война меняет тебя".

Особенное внимание комментаторов привлекло изможденное лицо русского солдата и его глаза. Многие писали, что человек на фото "постарел за четыре года".

"Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте", - написал пользователь с ником Meme-Man-Dan.

А комментатор Reasonable_Motor8490 отметил, что солдату пришлось пройти через страшнейшие испытания.

"Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война - это ужасно", - высказался он.