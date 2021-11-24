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Гордон назвал реального лидера Украины

Lenta.ru
1 час назад

Правление президента Украины Владимира Зеленского является началом конца, так как ситуация в стране при нем значительно деградировала. Такое мнение высказал украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

Гордон назвал реального лидера Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, за два года у власти Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, особенно это касается борьбы с коррупцией. Также украинский лидер посягнул на свободу слова, что противоречит духу независимой Украины, добавил Гордон. Что касается борьбы Зеленского с олигархами, отметил он, то здесь речь идет о борьбе именно с влиятельными СМИ, которыми владеют самые богатые люди страны.

Некомпетентность действующей власти была ярко продемонстрирована в случае с расследованием спецоперации по задержанию «вагнеровцев», считает журналист. Он заявил, что главе государства следовало бы раскрыть правду об этом инциденте, а не озвучивать разные версии. Журналист также назвал реального лидера страны. По его мнению, Украиной на деле управляет глава офиса президента Андрей Ермак.

«Потому что он умный человек. Он понял, как сделать так, чтобы и президент был доволен, и страной управлять. Но дальше — пропасть», — заключил Гордон.

Ранее журналист говорил, что Украина по форме правления должна быть парламентской республикой, а пост президента следует полностью убрать. Он пояснил, что руководители страны единолично не справляются с возложенной на них ответственностью, и страной должен управлять парламент.

В мире,Дмитрий Гордон,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,
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