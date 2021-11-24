Обзор иноСМИ: Третья мировая не за горами и «звездные войны» России

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«Россия не отпустит Украину без боя»

Американский историк Майкл Киммидж и глава программы исследований России в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман в своей статье для Foreign Affairs заявили, что Россия «не отпустит Украину без боя»: по их словам, «зловещий признаки» указывают на то, что военный конфликт может начаться уже зимой.

В США заявляют о военном усилении границы на стороне России в течение последних нескольких месяцев, «что может оказаться прелюдией к военной операции, направленной на выход из политического тупика на Украине». Киммидж и Кофман считают, что «на этот раз Москва не будет блефовать, если не будет достигнуто соглашение, конфликт может возобновиться в гораздо большем масштабе». По их мнению, с каждым годом Кремль все больше теряет политическое влияние на Украине, поэтому военный конфликт может оказаться лучшим способом «обратить вспять прозападный дрейф Киева».

«Россия может уничтожить спутники НАТО»

Россия предупредила, что может атаковать спутники НАТО с помощью своей новой технологии «звездных войн», которая сделает западные ракеты с GPS-наведением бесполезными, пишет британский таблоид Daily Mail. По версии издания, такой сигнал Западу Россия подала с помощью успешного испытания противоспутниковой ракеты «Нудоль».

Daily Mail подчеркивает, что угроза прозвучала после того, как ситуация на границе с Украиной обострилась (в США даже начали предупреждать своих союзников по ЕС о возможном вторжении на Украину). В комментариях к этой статье британские читатели заговорили об угрозе Третьей мировой войны. Justacountryboy заявил, что «Третья мировая не за горами и начнется она снова с Польши». Jony White заявил, что Украина и Белоруссия для России - «аналог Кубы для США во время Карибского кризиса, ответ Путина на любые враждебные действия США, ЕС и Великобритании в этих странах будет дан незамедлительно».

В Египте объяснили противостояние ЕС и Москвы

Египетский портал Sasapost рассказал о шести вопросах, «объясняющих нынешний конфликт России и Европы». Первый из них - почему Россия и НАТО борются за влияние в Восточной Европе (ответ - НАТО хочет расширяться, а Москва ностальгирует по советскому прошлому), второй вопрос посвящен причинам конфликта России с Западом в 2014 году (Москва опасалась, что разворот Украины к ЕС навредит российским интересами в Крыму), третий - тому, как США и Европа применяли санкционное оружие против России.

Четвертый вопрос, который Sasapost считает важным, посвящен методам использования Москвой «газового оружия» (зависимость от импорта топлива из России заставляет Европу бояться подвоха). На пятом месте - рассуждения об отсутствии у Запада единой внешней политике в отношении Москвы (кто-то требует санкций, кто-то выступает против них), а замыкает этот список вопрос о приближающейся войне Запада и России (по версии издания, избежать этого можно с помощью личной встречи президентов России и США).

Украина хочет продлить контракт с «Газпромом» на 15 лет

Украина планирует продлить действующий контракт с «Газпромом» на транзит российского газа на 15 лет. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ

Нынешний контракт действует до 2024 года. Шмыгаль подчеркнул, что Киев ведет переговоры по поводу контракта «с европейскими партнерами, потому что от них также зависит продление». По его словам, Украина готова увеличить транзит до 55 миллионов кубометров и переправлять этот объем по цене вдвое ниже, чем в нынешнем контракте.

«Лучше идти пешком»: в Париже запретили ездить быстрее 30 км/ч

Уже два месяца в Париже действует ограничение на скорость вождения в 30 километров в час, автомобилисты заявляют, что поддерживать скорость на таком уровне невозможно, рассказал BFM TV.