Польша показала видео с места прорыва мигрантов на границе

Польша заявила о новых попытках мигрантов прорваться через границу. Как утверждает польская погранслужба, беженцы пытаются проникнуть в страну под наблюдением белорусских пограничников. Соответствующие кадры опубликованы в Twitter-аккаунте службы.
«Вчера, 23.11, в 19.00 группа из более чем 100 агрессивно настроенных иностранцев силой форсировала границу. В польскую службу бросали камни. Нападение происходило под наблюдением белорусских спецслужб», – говорится в сообщении ведомства.
За последние сутки иностранцы штурмовали польские рубежи 267 раз, было выдано 44 постановления о выдворении.