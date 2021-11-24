В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

США захотели передать Украине афганские вертолеты

Lenta.ru
51 минуту назад

В США рассматривают возможность передачи Украине афганских вертолетов. В администрации президента Джо Байдена захотели передать украинским военным Ми-17. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на CNN.

США захотели передать Украине афганские вертолеты
Фото: ReutersReuters

В понедельник телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена может передать Украине новую технику. Источники канала подчеркнули, что в оборонном ведомстве США настаивают на передаче Украине техники, которую изначально приобрели для вооруженных сил Афганистана.

Речь идет о вертолетах российского производства, которыми планировали усилить Военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана. Defence Blog отмечает, что несколько афганских Ми-17 уже проходили ремонт на украинских предприятиях.

Ранее самолет Ан-124-100 «Руслан» перевез два вертолета Ми-17 бывших ВВС Афганистана на авиабазу ВВС США. В публикации The Drive предположили, что в Соединенные Штаты доставили вертолеты, которые афганские пилоты оставили в Узбекистане. В августе на авиабазу Термез прибыли вертолеты Ми-17, UH-60 и легкие самолеты ВВС Афганистана.

В сентябре украинское ГП «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» (ХГАПП) начало подготовку к производству фюзеляжей для вертолетов. В материале Defence Express отметили, что предприятие готовит выпуск элементов фюзеляжа и хвостовой балки вертолетов МСБ-2 и МСБ-8.

В мире,Армия,Джозеф Байден,Администрация Президента РФ,Пентагон,CNN,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители