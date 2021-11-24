Россию отказались звать на «Саммит за демократию»

США пригласили на «Саммит за демократию», который пройдет в видеоформате в декабре, представителей 110 стран и территорий, но в списке участников саммита не оказалось России и Китая. Лист участников опубликован на сайте Госдепартамента.

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В списке, среди прочих, значится Тайвань. Этот регион объявил об отделении от Китая в 1949 году, однако Пекин не признает его независимость и считает своей провинцией. В 2021 году напряженность между Тайванем и Пекином обострилась.

США также пригласили на саммит представителей Косово и не признающей независимость этой республики Сербии.

В список вошли все страны Евросоюза, кроме Венгрии. Также в списке нет союзника США по НАТО Турции. Единственные в листе приглашенных страны Ближнего Востока - Израиль и Ирак.

«Саммит за демократию» - идея президента США Джо Байдена, которую он высказал еще в 2019 году во время своей предвыборной кампании. В 2021-м саммит пройдет в формате видеоконференции с 9 по 10 декабря.

Помимо представителей стран в нем примут участие бизнесмены, гражданские объединения и благотворительные организации.

В Госдепе заявили, что «саммит будет посвящен вызовам и возможностям, с которыми сталкиваются демократии, а также предоставит лидерам платформу для объявления индивидуальных и коллективных обязательств, реформ и шагов по защите демократии и прав человека».