США проведут «Саммит за демократию» без России и Китая

Госдеп США пригласил на «Саммит за демократию», который проведут 9-10 декабря в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. Список опубликован на сайте Госдепа .

При этом среди участников значится Тайвань, который, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, является одной из китайских провинций. В списке также есть все входящие в ЕС страны, за исключением Венгрии. На саммит, согласно документу, не была приглашена также Турция.