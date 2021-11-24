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США проведут «Саммит за демократию» без России и Китая

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Госдеп США пригласил на «Саммит за демократию», который проведут 9-10 декабря в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. Список опубликован на сайте Госдепа.

США проведут «Саммит за демократию» без России и Китая
Фото: ReutersReuters

В списке приглашенных, в частности, отсутствуют Россия и Китай.

При этом среди участников значится Тайвань, который, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, является одной из китайских провинций. В списке также есть все входящие в ЕС страны, за исключением Венгрии. На саммит, согласно документу, не была приглашена также Турция.

В мире,Госдеп США,ЕС,
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