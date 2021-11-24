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Пациентов с COVID-19 из Нидерландов стали отправлять в Германию

Lenta.ru
19 минут назад

Нидерланды стали отправлять пациентов с COVID-19 в Германию из-за нехватки мест в больницах. Об этом сообщает Reuters.

Пациентов с COVID-19 из Нидерландов стали отправлять в Германию
Фото: Piroschka van de Wouw / ReutersPiroschka van de Wouw / Reuters

Первых больных отправили во вторник, 23 ноября, из Роттердама в немецкий город Бохум в земле Северный Рейн — Вестфалия, граничащей с Нидерландами. Отмечается, что показатель загруженности больниц пациентами с COVID-19 в Нидерландах достиг самого высокого уровня с мая и, по прогнозам, продолжит расти.

В понедельник, 22 ноября, 470 из 1050 коек интенсивной терапии в стране использовались для пациентов с коронавирусной инфекцией, и больницы сокращают объемы плановой помощи, в том числе лечения рака и операций на сердце. Немецкие больницы предложили Нидерландам 20 коек.

Власти Нидерландов с 13 ноября ввели новый локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Он продлится до 4 декабря. 3 декабря пройдет совещание правительства, на котором будет принято решение, стоит ли продлевать локдаун.

В стране вновь введена социальная дистанция в 1,5 метра. Населению рекомендовано при возможности отправиться на удаленку. Спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи, проводятся без зрителей. Заведения общепита, а также магазины с товарами первой необходимости будут закрываться в 20:00. Остальные торговые точки будут закрываться в 18:00.

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