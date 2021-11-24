Украина пообещала России «адские санкции»

«Адские» санкции против Москвы призвал ввести страны Запада бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Сделать это дипломат предлагает в случае начала боевых действий. Своими намерениями Климкин поделился в статье для «Обозревателя».

Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По мнению Климкина, президент России Владимир Путин «поймал кураж» после нескольких внешнеполитических побед, в связи с чем экс-министр не исключает, что Москва прибегнет к «масштабным провокациям» в отношении Киева. Политик подчеркнул, что США и Европа «работают на опережение» и уже готовят возможные ответные меры.

Адские санкции или не адские, для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключён SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают, — написал Климкин.

По его словам, вопрос поставок оружия на Украину решится во время онлайн-встречи Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

В последнее время зарубежные СМИ стали часто сообщать о стягивании Россией войск к украинской границе с целью предстоящего вторжения. В ряде публикаций отмечалось, что Вашингтон призывает европейских союзников ускорить принятие мер, направленных на сдерживание РФ.