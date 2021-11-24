США проведут консультации с НАТО по Украине

Вашингтон может в ближайшие дни провести новые консультации по Украине с международными партнерами, в том числе по линии НАТО , сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса .

«Мы используем различные каналы, чтобы подтвердить европейским союзникам, Украине и России незыблемость нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины», – сказал дипломат. «Мы используем любые возможности, в частности в многосторонних форматах, которые могут появиться в ближайшие дни, в том числе, возможно, с НАТО, чтобы поделиться нашими озабоченностями, сверить часы с союзниками в рамках альянса», – отметил Прайс.

В конце октября западные страны заявляли, что Москва перебрасывает войска к границе с Украиной. После этого начальник Генштаба ВС Украины Сергей Шаптала опроверг утверждения о наращивании российских войск на границе. Также об отсутствии войск сообщили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского .

По заявлению Кремля, Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе. До этого российский президент Владимир Путин заявил, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».