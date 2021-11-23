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Представитель Джонсона объяснил его речь о Свинке Пеппе

Елена Прошина
1 час назад

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который на конференции Конфедерации британской промышленности в понедельник внезапно рассказал о своих впечатлениях о парке «Мир свинки Пеппы», просто ненадолго потерял свое место в речи, заявил представитель премьер-министра пишет Guardian.

Представитель Джонсона объяснил его речь о Свинке Пеппе
Фото: ReutersReuters

«Премьер-министр ненадолго потерял свое место в речи. Он произнес сотни речей. Я не думаю, что есть что-то необычное в том что люди в редких случаях теряют свое место в пространстве», - сказал представитель.

Он отказался комментировать сообщение BBC о том, что неназванный «высокопоставленный источник на Даунинг-стрит» заявил, что в кабмине обеспокоены поведением премьер-министра.

«Я видел несколько цитат из анонимных источников, и, как вы знаете, я не собираюсь отвечать анонимным источникам», - сказал представитель.

Джонсон, выступая перед британскими бизнес-лидерами в понедельник, 20 секунд рассказывал о «Мире Свинки Пеппы». Он сообщил, что полюбил это место за безопасные улицы, дисциплину в школах и большой упор на новые системы общественного транспорта. Он порекомендовал присутствующим сходить в парк развлечений.

В мире,Борис Джонсон,The Guardian,
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