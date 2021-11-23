Обвал лиры привел к массовым протестам в Турции

В Стамбуле и Анкаре вспыхнули массовые акции протеста на фоне произошедшего во вторник обвала национальной валюты. Об этом сообщил Halk TV.

По данным турецкого телеканала, резкое падение лиры по отношению к доллару спровоцировало решение президента Реджепа Эрдогана взять курс на понижение процентных ставок. В итоге во вторник национальная валюта Турции впервые за последние 20 лет упала с 11,40 до 13,46 лиры за доллар.