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Обвал лиры привел к массовым протестам в Турции

Елена Прошина
38 минут назад

В Стамбуле и Анкаре вспыхнули массовые акции протеста на фоне произошедшего во вторник обвала национальной валюты. Об этом сообщил Halk TV.

По данным турецкого телеканала, резкое падение лиры по отношению к доллару спровоцировало решение президента Реджепа Эрдогана взять курс на понижение процентных ставок. В итоге во вторник национальная валюта Турции впервые за последние 20 лет упала с 11,40 до 13,46 лиры за доллар.

На фоне произошедшей девальвации недовольные граждане вышли на улицы Стамбула и Анкары с лозунгами, требующими отставки правительства Турции и лишения власти управляющей фракции «Партия справедливости и развития». Для разгона участников массовой акции привлекли полицию.

В мире,Видео,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,
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