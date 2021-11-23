Чехия готова послать военных в Польшу

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности страны направить своих полицейских и военных с целью помочь Польше в разрешении миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Его слова приводит «РИА Новости».
«То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, совершенно неприемлемо. Поведение режима Лукашенко выходит за все рамки. Мы поддерживаем санкции, которые должны быть введены быстро и быть эффективными», — сказал Бабиш по итогам саммита глав правительств стран Вышеградской четверки в Будапеште.
При этом премьер-министр Чехии отметил, что Польша на предложение пока никак не ответила. Прага сможет направить военных в Варшаву только после одобрения данного решения обеими палатами чешского парламента. Инициативу уже поддержал президент Чехии Милош Земан.