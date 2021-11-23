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Чехия готова послать военных в Польшу

Елена Прошина
41 минуту назад

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности страны направить своих полицейских и военных с целью помочь Польше в разрешении миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Его слова приводит «РИА Новости».

Чехия готова послать военных в Польшу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, совершенно неприемлемо. Поведение режима Лукашенко выходит за все рамки. Мы поддерживаем санкции, которые должны быть введены быстро и быть эффективными», — сказал Бабиш по итогам саммита глав правительств стран Вышеградской четверки в Будапеште.

При этом премьер-министр Чехии отметил, что Польша на предложение пока никак не ответила. Прага сможет направить военных в Варшаву только после одобрения данного решения обеими палатами чешского парламента. Инициативу уже поддержал президент Чехии Милош Земан.

В мире,Андрей Бабиш,Милош Земан,РИА Новости,
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