Чехия готова послать военных в Польшу

«То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, совершенно неприемлемо. Поведение режима Лукашенко выходит за все рамки. Мы поддерживаем санкции, которые должны быть введены быстро и быть эффективными», — сказал Бабиш по итогам саммита глав правительств стран Вышеградской четверки в Будапеште.