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Немецкая партия "Зеленые" раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Эксперт германской партии "Зеленые" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур назвал неприемлемыми новые санкции США против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Reuters.

Немецкая партия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Именно мы, "Зеленые", которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной", — сказал Нирипур.

Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список кипрскую компанию Transadria и судно Marlin, связанные с "Cеверным потоком — 2". В Москве восприняли объявление о санкциях негативно, называя это незаконным и неправильным, особенно "на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог".

После этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против "Северного потока – 2". "Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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