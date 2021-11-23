Умер старейший человек на планете

Жительница Филиппин Лола Франциска Сусано, считавшаяся старейшим человеком на планете, умерла в возрасте 124 лет, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.
«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Лола Франциска Сусаноо скончалась рано вечером в понедельник, 22 ноября», - говорится в сообщении.
124-летняя Лола Франциска Сусано попала в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек на планете.
Администрация города и жители города Кабанкалан выразили соболезнования семье умершей. Причина смерти долгожительницы не уточняется.
Как пишет РИА Новости, в местном управлении здравоохранения сообщили, что нее не было симптомов вирусного заболевания.
Под постом около 100 комментариев, где подписчики выражают соболезнование семье женщины. Еще почти 700 человек сделали репост записи.