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Умер старейший человек на планете

Елена Прошина
30 минут назад

Жительница Филиппин Лола Франциска Сусано, считавшаяся старейшим человеком на планете, умерла в возрасте 124 лет, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.

Умер старейший человек на планете
Фото: FacebookFacebook

«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Лола Франциска Сусаноо скончалась рано вечером в понедельник, 22 ноября», - говорится в сообщении.

124-летняя Лола Франциска Сусано попала в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек на планете.

Администрация города и жители города Кабанкалан выразили соболезнования семье умершей. Причина смерти долгожительницы не уточняется.

Как пишет РИА Новости, в местном управлении здравоохранения сообщили, что нее не было симптомов вирусного заболевания.

Под постом около 100 комментариев, где подписчики выражают соболезнование семье женщины. Еще почти 700 человек сделали репост записи.

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