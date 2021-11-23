Умер старейший человек на планете

Жительница Филиппин Лола Франциска Сусано, считавшаяся старейшим человеком на планете, умерла в возрасте 124 лет, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.

Фото: Facebook Facebook

«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Лола Франциска Сусаноо скончалась рано вечером в понедельник, 22 ноября», - говорится в сообщении.

124-летняя Лола Франциска Сусано попала в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек на планете.

Администрация города и жители города Кабанкалан выразили соболезнования семье умершей. Причина смерти долгожительницы не уточняется.

Как пишет РИА Новости, в местном управлении здравоохранения сообщили, что нее не было симптомов вирусного заболевания.