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Пашинян рассказал о «территориальных амбициях» Баку

News.ru
56 минут назад

Заявления Баку о Зангезурском коридоре означают, что у Азербайджана есть территориальные амбиции в отношении Армении, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян во время прямой трансляции на своей официальной странице в Facebook. По его словам, Баку продолжает политику агрессии против Еревана, и это должно быть вопросом обсуждения международных структур.

Пашинян рассказал о «территориальных амбициях» Баку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер-министр заявил, что Азербайджан своими действиями открыто «претендует на территории суверенной Армении».

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Что, например, означает «Зангезурский коридор» и «Восточный Зангезур», кто придумывает эти термины, что это такое? Когда Азербайджан заявляет, что остановится там, где пожелает, означает ли это, что действует новый миропорядок и каждая страна может остановится там, где пожелает? Означает ли это, что третья страна может зайти в Азербайджан и остановиться там, где захочет? — заявил Пашинян.

По его словам, вопрос Карабаха или разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе не должны обсуждаться в рамках формата «3+3».

Для нас очень важно, чтобы те вопросы, по которым есть уже сформированные форматы, не обсуждались в рамках «3+3». Например, вопросы, затрагиваемые на площадке МГ ОБСЕ. Возможно найти такие вопросы? Поживём увидим, — добавил премьер-министр.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский транспортный коридор создаст большие возможности для стран Южного Кавказа. По его словам, коридор сможет соединить все страны тюркского мира. Алиев отметил, что победа во второй войне в Карабахе означает развитие коммуникаций и логистики. С этой точки зрения важно открытие Зангезурского коридора.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В мире,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,ОБСЕ,
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