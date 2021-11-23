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Украина заявила о готовности мобилизовать 200 тысяч резервистов

Lenta.ru
52 минуты назад

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности при необходимости мобилизовать более 200 тысяч резервистов, сообщает «Страна.ua».

Украина заявила о готовности мобилизовать 200 тысяч резервистов
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia

По словам Резникова, 1 января в стране вступит в силу закон о национальном сопротивлении и всеохватывающей обороне.

«Поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч уже в резерве украинцев и украинок. Которые прошли через этот фронт, имеют соответствующий опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные», — сказал глава Минобороны.

Ранее Bloomberg сообщил, что, по мнению разведки США, Россия в 2022 году нападет на Украину с трех направлений: из Крыма, Белоруссии и со стороны российско-украинской границы. В Вашингтоне считают, что Россия готовит для нападении 100 тысяч военных.

Резников заявил, что в случае этой агрессии западные партнеры Украины готовы действовать на опережение.

«Меня заверили, что проходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Североатлантического альянса и Европейского Союза о готовности предпринимать решительные шаги на опережение», — сказал министр.

В мире,Алексей Резников,Министерство обороны,НАТО,ЕС,Bloomberg,
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