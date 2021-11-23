Украина заявила о готовности мобилизовать 200 тысяч резервистов

«Поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч уже в резерве украинцев и украинок. Которые прошли через этот фронт, имеют соответствующий опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные», — сказал глава Минобороны.