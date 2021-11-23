"У концу зимы почти все в ФРГ будут вакцинированы, вылечены либо мертвы"

Абсолютное большинство немцев в ближайшее время либо вакцинируются от коронавируса, либо переболеют, либо умрут. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает РИА Новости.

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"Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы", — сказал он.

Шпан отметил, что во многих медицинских учреждениях наблюдается "очень и очень сложная ситуация".

В ФРГ в последнее время выявляется наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за все время пандемии.

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер утверждает, что сейчас в стране более 500 тысяч активных случаев коронавируса.

"Вся Германия является большим регионом вспышки. Это национальная чрезвычайная ситуация", — высказался он.

Ранее более 70% жителей Германии выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела компания Civey.