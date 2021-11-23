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Мигранты нашли новый способ пробраться в Польшу

Елена Прошина
54 минуты назад

Мигранты пытаются на понтонах перебраться в Польшу из Белоруссии через пограничную реку Буг. Как заявил замминистра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич в беседе с Radio Zet, за сутки было зафиксировано несколько десяток подобных попыток попасть в Любельское воеводство страны.

Мигранты нашли новый способ пробраться в Польшу
Фото: ReutersReuters

«Мигранты концентрируются на берегах Буга. Зафиксированы попытки пересечения границы на понтонах», — заявил заместитель главы ведомства.

Скуркевич подчеркнул, что еще несколько дней назад беженцы пытались войти в страну через границу Подляского воевдоства. Сейчас же все более напряжённая ситуация наблюдается на границе Белоруссии и Любельского воеводства Польши.

Сотни мигрантов пытались взять штурмом польскую границу

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники. 16 ноября произошел открытый конфликт: беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросать в солдат камни, в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

В результате Белоруссия решила перенаправить собравшихся у границ мигрантов в логистический центр в Гродненской области. Там беженцам предоставили горячую еду и место для ночлега, а часть из них приняла решение вернуться на родину.

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