300 мигрантов задержали в Венгрии за сутки

Сотрудники венгерской пограничной полиции за последние сутки задержали 311 человек, которые нарушили порядок пересечения государственной границы. Об этом во вторник сообщила газета Magyar Nemzet.

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По данным издания, сотрудники полиции также предотвратили проникновение на территорию страны 65 мигрантов. Задержанные лица являются гражданами Сирии, Афганистана, Эритреи, Алжира, Туниса, Ливии, Ирана, Турции, Палестины, Марокко и Йемена, они не смогли предоставить документы, подтверждающие законность пребывания в Венгрии.

Премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия "будет защищать свои границы, поставит заслон на пути нелегальной миграции и будет отстаивать свои права".

В 2017 году в Венгрии вступил в силу закон о принудительном содержании беженцев (за исключением детей младше 14 лет) во временных закрытых лагерях или транзитных зонах на южной границе, пока миграционные службы не вынесут решение по поводу их прошений на предоставление убежища. Для размещения нелегалов были подготовлены специальные жилые контейнеры. Тогда же Европейский суд по правам человека предъявил Будапешту претензии из-за условий содержания беженцев в закрытых лагерях.