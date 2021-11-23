Зеленский решил обратиться к украинским депутатам с посланием

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны республики Кирилл Буданов сообщил, что Россия планирует вторгнуться на украинскую территорию в конце января или начале февраля. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих возле границ республики, а также запланировала авиаудары и бронетанковые атаки. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов.