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СМИ: гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Луганск

ТАССиещё 4
1 час назад

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью из России прибыла в четверг в Луганск. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

Гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Луганск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это 104-й по счету грузовой конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Восемь автомобилей доставили в Луганск 109,3 тонны медицинского оборудования и медикаментов.

Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что доставка в республику очередной партии российской вакцины "Спутник Лайт" ожидается 25 ноября.

Предыдущий, 103-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса доставил 14 октября в Луганск 79 тонн медикаментов, медицинского оборудования и материалов.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в ЛНР 22 августа 2014 года. С тех пор автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи, из них в ЛНР - почти 49 тыс. тонн.

В мире,МЧС,
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