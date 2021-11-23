«По пять раз в день, словно намаз»: в Турции оценили заявления Анкары по Крыму

Турции необходимо занять нейтралитет в случае российско-украинской войны, поскольку обе страны крайне важны для Анкары, но в этом противостоянии она не является заинтересованной стороной. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Политолог выразил разочарование в курсе, которого придерживается турецкое правительство в отношении украинского кризиса. По его словам, обозначать свое несогласие с присоединением Крыма к России можно было бы при необходимости, например на саммитах НАТО, но в Анкаре заявления по статусу полуострова звучат «по пять раз в день, словно намаз».

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Унал отметил, что в последнее время из Вашингтона высказывается мнение, что в случае российского вторжения на Украину Турция должна занять сторону НАТО и помочь в «сдерживании» Москвы.

«Мы не должны принимать участие в войне Запада против России. Мы не должны превращаться в американский форпост для противостояния России. Потому что угрозы Турции исходят от других членов НАТО, а не от Москвы», — призвал он.

Он также прокомментировал возможное применение Украиной купленных у Турции дронов Bayraktar против России. По его словам, после того, как Анкара продала Киеву эти вооружения, они перестали быть турецкими и стали украинскими, и соответственно Турция не имеет к их использованию никакого отношения.

«Все торгуют оружием и ракетами — вот Россия продала нам ЗРК С-400», — отметил Унал.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии. В Службе внешней разведки России на это ответили, что американская сторона распространяет ложную информацию, а в действительности планов нападения на Украину у Москвы нет.

Лидеры Украины и Турции Владимир Зеленский и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе беседы турецкий лидер поблагодарил коллегу за помощь украинских спасателей в тушении пожаров на территории страны и получил в ответ приглашение посетить Украину. Об этом сообщается на сайте главы турецкого государства.

Также Эрдоган поздравил президента и народ Украины с 30-летием независимости и отметил, что «с первых дней инициирования „Крымской платформы“ поддерживал и в дальнейшем будет поддерживать её работу».

Убеждён, что «Крымская платформа» станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма, — цитирует Эрдогана его пресс-служба.

Президент Турции подчеркнул, что позиция Анкары по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание аннексии Крыма останется неизменным и будет активно продвигаться на всех международных площадках.

Саммит «Крымская платформа» запланирован в Киеве на 23 августа, предполагается обсуждение «возвращения» контроля над Крымом. В МИД Украины анонсировали участие 44 стран и международных организаций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» назвал «Крымскую платформу» «шабашем». По его словам, на саммите Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.

Вручению президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карты «тюркского мира», равно как и включению в него российских регионов, не придали особого значения внутри страны и практически не освещали в новостях, поэтому этот жест навряд ли хоть каким-то образом был направлен против России. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Политолог обратил внимание, что на карте разными цветами отмечены как государства, так и отдельные регионы, где проживают тюркские народы. По его словам, концепция «тюркского единства» не подразумевает присоединение или объединение государств и регионов: подобное просто невозможно в современном мире, как показал пример Сирии и Египта, попытавшихся объединиться в Единую Арабскую Республику в 1950-70х годах. Поэтому ставка делается на поддержание близких отношений с другими тюркскими регионами и странами.

«В настоящий момент в Турции нет антироссийских и пантюркистских настроений, которые продвигались Западом, как во времена холодной войны. Подобное лишь навредит интересам страны, и все это понимают», — объяснил Унал.

Он также предложил предоставить России статус наблюдателя в Организации Тюркских Государств, чтобы показать, что политика Турции в этом направлении не направлена против Москвы.

Ранее в сети появилась фотография, на которой запечатлены Эрдоган и лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели с картой «тюркского мира». В нее оказались включены порядка 20 российских регионов. По словам лидера ПНД, в «тюркский мир» входят южные регионы России, в числе которых Крым, Ростовская область, часть Северного Кавказа и Восточной Сибири.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что турецкие политики периодически «пестуют идею тюркского единства», что совершенно нормально. В то же время он выразил сожаление, что на карте «тюркского мира» не показано красной звездой, что настоящий его центр находится на российском Алтае, из которого пошли родом тюрки.

В случае военного конфликта России и Украины, Турция может выступить на стороне Киева в надежде получить экономический контроль над Крымом, заявил политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред».

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«Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому ее может заинтересовать только крымскотатарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически – если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине», – приводит слова Кочеткова РИА «Новости».

Аналитик подчеркнул, что ни одна страна не окажет Киеву прямую военную поддержку в случае гипотетического конфликта с Москвой. Европейские страны, по мнению Кочеткова, зависят от России из-за высоких цен на газ и будут лишь «выражать глубокую обеспокоенность».

Кроме того, эксперт отметил, что можно ожидать разве что помощь в виде поставок летального оружия от Турции, Британии и Польши, а уже сейчас подобное вооружение Украине предоставляют США.

Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.