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На Украине пригрозили посетившему Крым Шуфутинскому

Елена Прошина
48 минут назад

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) прокомментировали информацию о запланированном на 8 марта 2022 года концерте Михаила Шуфутинского в Киеве. Певец ранее посещал Крым, так что пограничники заявили, что правильно «встретят» исполнителя, сообщает издание «Гордон».

На Украине пригрозили посетившему Крым Шуфутинскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждый день Государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев — это еще и запрет на въезд в Украину», — пояснил ситуацию пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Он также отметил, что касательно «противоправного посещения» артистом полуострова информации более, чем достаточно, а потому в результатах работы его ведомства можно не сомневаться.

Концертный сервис Concert.ua на днях сообщил, что открыл продажу билетов на концерт Михаила Шуфутинского, который пройдет в Киеве в следующем году в Международный женский день.

Событие на сайте было отмечено как «сверхпопулярное», а цена билета начиналась от 590 гривен (1,6 тысячи рублей), стоимость самого дорогого при этом составляет 6 тысяч гривен (16,5 тысячи рублей). Тем не менее желающих попасть на концерт «короля шансона» оказалось немало, билеты начали распродаваться в первые же часы после появления сообщения.

Однако радикально настроенных украинцев возмутила «непатриотичность» билетного сервиса. Они потребовали от Службы безопасности страны запретить Шуфутинскому въезд, объясняя это тем, что в 2017 году он посещал в Крым без разрешения украинского руководства.

В мире,Андрей Демченко,Михаил Шуфутинский,
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