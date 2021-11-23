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Китайцы предложили России и Белоруссии разделить Литву

Елена Прошина
53 минуты назад

Читатели китайского издания «Хуаньцю шибао» в ответ на новость о дипломатических противоречиях между официальными Пекином и Вильнюсом предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на портал «ИноСМИ».

Китайцы предложили России и Белоруссии разделить Литву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в балтийской республике было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим Пекин отозвал своего посла из Литвы, а простые китайцы начали активно высказывать недоумение в связи с ситуацией.

«Китай может одним ударом уничтожить эту крошечную страну с населением 2,7 млн человек, появившуюся только в марте 1990 года. Но лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, помочь им в расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы самим спокойно заняться тайваньским вопросом», – написал пользователь Хэгуан Тунчэн.

В свою очередь комментатор с ником Ki3ZNs3l отметил, что Литва является одной из бывших республик СССР, а потому ее можно просто признать субъектом Российской Федерации, поскольку она является государством – правопреемником Советского Союза.

Его поддержал пользователь nAYlKCtT, написав, что «Литва – это неотъемлемая часть России».

«США позвали очередную бешеную собаку, кусающую нас, и Литва вызвалась добровольцем!» – подчеркнул читатель издания с ником 4QEqvM.

При этом, по мнению юзера Fb5ocC0r, у КНР нет никакой необходимости вкладывать энергию и ресурсы в государства, которые даже на карте сложно разглядеть.

«Чем больше мы волнуемся за них, тем больше раздувается их чувство собственного достоинства. Их цель в этой игре – обмануть нас, заставить мир увидеть их и наконец-то найти на карте», – утверждает он.

Напомним, из-за открытия представительства Тайваня в Литве китайское руководство решило понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.

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