Умер 94-летний поэт Роберт Блай

Американский поэт, переводчик и прозаик Роберт Блай, обладатель Национальной книжной премии и Медали Фроста, скончался на 95-м году жизни, пишет The Guardian.

Фото: Jim Mone/AP Jim Mone/AP

Смерть наступила 21 ноября после 14 лет борьбы с деменцией, уточняет дочь покойного Мэри Блай. «Отцу не было больно. Вокруг него собралась вся семья, разве могло быть лучше?» — рассуждает она.

Блай стал поэтом еще в 1940-е после службы в армии. «Однажды я учил стихи Йейтса и решил, что буду заниматься поэзией до конца жизни. Я обнаружил, что в одном коротком стихотворении найдется место для истории, музыки, психологии, религиозной мысли, настроения, оккультных предположений, чьего-то характера и событий в жизни», — делился он в 1984 году.

В 1960-е Блай активно протестовал против войны во Вьетнаме, а в 1968 пожертвовал денежную часть Национальной книжной премии на помощь тем, кто сопротивлялся призыву на службу.