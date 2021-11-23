В Норвегии прокомментировали новую версию гибели «Курска»

Пресс-служба Минобороны Норвегии прокомментировала версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве отметили, что причины происшествия уже установила российская комиссия.

«Трагическое происшествие с подводной лодкой "Курск" 21 год назад потрясло Норвегию, которая также является морской державой. Гибель 118 человек, как установила российская комиссия, расследовавшая ЧП, произошла из-за взрыва торпеды», — заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в дни происшествия Норвегия предлагала России свою помощь, однако та отказалась.

Напомним, что подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в 175 километрах от Североморска. В результате инцидента погиб весь экипаж судна в составе 118 человек.

22 ноября 2021 года адмирал Вячеслав Попов, который командовал Северным флотом во время инцидента, заявил, что причиной затопления судна могло стать столкновение с подлодкой НАТО, которая следила за «Курском». Кроме того, позднее субмарину обнаружила противолодочная авиация — некоторое время она провела в ремонте, после чего вернулась к месту базирования.

Попов отметил, что «на 90%» уверен, что знает название подлодки НАТО, виновной в инциденте, однако не может назвать его из-за отсутствия прямых доказательств.