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В Турции объяснили включение российских регионов в карту «тюркского мира»

Lenta.ru
26 минут назад

Вручению президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карты «тюркского мира», равно как и включению в него российских регионов, не придали особого значения внутри страны и практически не освещали в новостях, поэтому этот жест навряд ли хоть каким-то образом был направлен против России. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

В Турции объяснили включение российских регионов в карту «тюркского мира»
Фото: REUTERS/Osman OrsalREUTERS/Osman Orsal

Политолог обратил внимание, что на карте разными цветами отмечены как государства, так и отдельные регионы, где проживают тюркские народы. По его словам, концепция «тюркского единства» не подразумевает присоединение или объединение государств и регионов: подобное просто невозможно в современном мире, как показал пример Сирии и Египта, попытавшихся объединиться в Единую Арабскую Республику в 1950-70х годах. Поэтому ставка делается на поддержание близких отношений с другими тюркскими регионами и странами.

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«В настоящий момент в Турции нет антироссийских и пантюркистских настроений, которые продвигались Западом, как во времена холодной войны. Подобное лишь навредит интересам страны, и все это понимают», — объяснил Унал.

Он также предложил предоставить России статус наблюдателя в Организации Тюркских Государств, чтобы показать, что политика Турции в этом направлении не направлена против Москвы.

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Ранее в сети появилась фотография, на которой запечатлены Эрдоган и лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели с картой «тюркского мира». В нее оказались включены порядка 20 российских регионов. По словам лидера ПНД, в «тюркский мир» входят южные регионы России, в числе которых Крым, Ростовская область, часть Северного Кавказа и Восточной Сибири.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что турецкие политики периодически «пестуют идею тюркского единства», что совершенно нормально. В то же время он выразил сожаление, что на карте «тюркского мира» не показано красной звездой, что настоящий его центр находится на российском Алтае, из которого пошли родом тюрки.

В мире,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Партия националистического движения,Lenta.ru,
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