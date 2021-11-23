Умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван

В Республике Корея на 90-м году жизни в своем доме скончался экс-президент Чон Ду Хван, который правил страной с 1980 по 1988 гг. До самого последнего момента жизни фигуру Чона сопровождали скандалы, а сам он является, пожалуй, самым непопулярным из всех лидеров Южной Кореи.

Фото: REUTERS/Paul Barker REUTERS/Paul Barker

Еще не успели похоронить экс-президента РК Ро Дэ У, как сегодня пришла новость и о смерти его главного соратника - другого бывшего лидера страны. Во вторник в 8 часов 40 минут утра в своем доме в Сеуле в квартале Ёнхидон потерял сознание бывший президент Чон Ду Хван. Прибывшие по вызову родственников врачи и полиция констатировали смерть некогда влиятельного политика.

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Если Ро Дэ У не пользовался особой популярностью среди современных корейцев, то Чон, пожалуй, имеет все шансы войти в историю вообще как самый нелюбимый жителями Страны утренней свежести глава государства. Если попросить корейцев резюмировать главные факты о нем, то скорее всего будет следующее: "генерал, который совершил переворот, незаконно захватил власть, кроваво подавил демократическое восстание и до конца жизни отказывался извиняться за свои деяния, а также не выплатил штрафы".

Чон принадлежит к плеяде "генералов-политиков", которые правили Южной Кореей в течение трех десятков лет. Чон родился 23 января 1931 года в уезде Хапчхон провинции Южная Кёнсан, что на юго-востоке Кореи, выбрал военную стезю, поступив в Академию сухопутных войск, где познакомился с Ро Дэ У, с которым потом он правил страной.

Выпустившись из военной академии в 1955 г. в звании лейтенанта, он в итоге дослужился до звания генерала армии. Активно поддержал переворот генерала Пак Чжон Хи в 1961 г., но затем отклонил предложение Пака перейти в политику, сказав, что "в армии тоже должны быть полностью преданные вам люди". Пак оценил преданность Чон Ду Хвана, который стал одной из главных опор президента в армии. Чон сделал быструю карьеру по военной линии, неоднократно проходил военную подготовку и обучение в США на курсах спецназа, принимал участие в войне во Вьетнаме, где войска РК были в качестве союзников американцев. Чон прославился тем, что, отвечая за охрану администрации президента в Сеуле, настоял на необходимости вооружить резиденцию минометами, считая, что это необходимо для безопасности.

Впрочем, минометы Пак Чжон Хи не спасли, но когда 26 октября 1979 г. его убил один из подчиненных, то Чон, будучи Командующим управления безопасности Вооруженных сил РК, вел следствие по делу об убийстве политика и использовал ситуацию для своего возвышения.

Далеко идущие амбиции Чон теперь проявились быстро. Уже через полтора месяца 12 декабря 1979 г. он совершил военный переворот и захватил власть в свои руки. В этом процессе ключевую роль сыграл генерал Ро Дэ У, который привел преданный ему спецназ в Сеул и нейтрализовал всех тех, кто отказался подчиниться новому диктатору.

Чон никогда не пользовался особой популярностью и понимал это. Он добился утверждения системы непрямых лидеров президента, понимая, что через "обычную систему" выборов он вряд ли получит пост. В итоге он был официально провозглашен президентом Республики Корея.

Однако корейский народ "наелся" жестким правлением Пак Чжон Хи и не желал продолжения подобного же. Уже в мае 1980 г. в городе Кванчжу, что на юго-западе Кореи, вспыхнуло демократическое восстание, для подавления которого Чон Ду Хвану пришлось задействовать армию. Ценой сотней, если не тысяч человеческих жизней восстание было подавлено, но сопротивление правлению Чона в Корее продолжалось, а трагедия в Кванчжу стала главным черным пятном на совести политика. 1980-е запомнились многим в Южной Корее как постоянные бои студентов, рабочих и прочих представителей, требовавших демократических реформ, против полиции и армии. Спросите тех, кто был студентом в то время, практически все ответят, что они больше провели время в демонстрациях протеста, чем на лекциях в университетах. Достаточно быстро стало очевидно, что без изменений все может дойти до восстания всей Кореи против правительства. Кроме того, южнокорейская экономика после долгих лет бурного роста пережила несколько болезненных кризисов, что усилило недовольство народа по отношению к властям.

В итоге Чон вынужден был заявить о начале реформ и своем уходе с поста президента без попыток переизбрания, оставив реализацию этих начинаний Ро Дэ У. Избрание Ро президентом Южной Кореи в 1988 г. стало своего рода гарантией, что Чон сможет жить более-менее спокойно хотя бы некоторое время.

Чон попытался скрыться от общественного порицания в горах Сораксан, где достаточно длительное время жил в монастыре Пэктамса в качестве монаха, замаливая грехи. Однако уже в 1996 г. и Чон Ду Хван и Ро Дэ У оказались на скамье подсудимых. Их обвинили в различных преступлениях. Чон был признан виновным в военном перевороте, мятеже, незаконном захвате власти, коррупции и многих других преступлениях. Кадры того, как из его дома целыми грузовиками вывозили хранившуюся там наличность, облетела мировые СМИ. В итоге Чон был приговорен к смертной казни, а Ро Дэ У к длительному тюремному сроку. Впрочем, достаточно скоро Чону "высшую меру" заменили на пожизненное заключение, а уже через два года в 1997 г. ради общественного примирения президент РК Ким Ён Сам амнистировал Чона и Ро. Это решение поддержали и все кандидаты в президенты, среди которых был и Ким Дэ Чжун, пришедший к власти уже в феврале 1998 г. и в свое время лично сильно пострадавший от действий "генералов-президентов", включая Чон Ду Хвана.

"Тени прошлого", несмотря на амнистию, продолжали преследовать Чон Ду Хвана. Он до конца отказывался выплачивать большой штраф, к которому его приговорили за преступления, ссылаясь на свою бедность и слабое здоровье, а сам при этом спокойно играл в гольф, что вызвало бурю негодования среди корейцев. В отличие от Ро Дэ У, который хотя бы через родственников извинился за подавление восстания в Кванчжу, Чон Ду Хван до конца жизни так и не признал себя виновным и не считал, что сделал что-либо плохое в мае 1980 г. Его имя до сих пор лучше не упоминать в Кванчжу, где о нем говорят только с ненавистью.