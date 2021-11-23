Французов возмутили попытки демонизировать Россию

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились попытками журналистов издания демонизировать Россию. Свое мнение они высказали в комментариях под публикацией политолога Николя Бавере, заявившего, что «тень Москвы простерлась на всю Европу». Об этом пишут РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пользователь JFB под статьей задался вопросом, почему журналисты не пишут о тени, которую Вашингтон бросил на всю Европу. Он закончил, что именно Штаты «нагнали мрак и двинули пешки прямо к стенам России».

Читатель с ником elrousa2 указал, что Европа находится под влиянием США, и Штаты всеми силами пытаются расколоть европейские государства на сторонников и противников «так называемой» западной демократии. Поэтому, считает elrousa2, европейцам в такой ситуации стоило бы пересмотреть свое отношение к России.

Treppix заметил, что множество влиятельных французских политиков прекрасно относятся к России.

Пользователь Occitane заявил, что с Россией нужно вести дружеские отношения. Он считает Путина разумным лидером с твердым характером, которого в настоящее время Европе как раз не хватает. Читатель резюмировал, что если бы Франция проявила к России немного больше понимания, то страна получила бы отличного союзника, в котором остро нуждается.