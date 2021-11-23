В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»

Елена Прошина
8 минут назад

Власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, пишут РИА Новости.

США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, санкции коснутся компании К Transadria Ltd. и ее судна «Марлин». Второе судно, подлежащее блокировке, госсекретарь не назвал. По информации издания, «Марлин» — судно снабжения, оно ходит под российским флагом.

Как сообщает «Коммерсантъ», в отчет Конгресса для Белого дома по замедлению строительства «Северный поток — 2», который отсылается каждые 90 дней, попало еще одно судно — Blue Ship. Однако санкции против него было решено не вводить, так как его собственником является организация, связанная с правительством Германии.

Новые санкции США против России были перечислены в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Как сообщил Блинкен, Штаты ввели санкции против 8 физических или юридических лиц и 17 принадлежащих им судов. Все они имеют отношение к реализации газопровода «Северный поток — 2».

Ранее палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России.

В мире,Госдеп США,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители