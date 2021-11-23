США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»

Власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, пишут РИА Новости.

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По его словам, санкции коснутся компании К Transadria Ltd. и ее судна «Марлин». Второе судно, подлежащее блокировке, госсекретарь не назвал. По информации издания, «Марлин» — судно снабжения, оно ходит под российским флагом.

Как сообщает «Коммерсантъ», в отчет Конгресса для Белого дома по замедлению строительства «Северный поток — 2», который отсылается каждые 90 дней, попало еще одно судно — Blue Ship. Однако санкции против него было решено не вводить, так как его собственником является организация, связанная с правительством Германии.

Новые санкции США против России были перечислены в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Как сообщил Блинкен, Штаты ввели санкции против 8 физических или юридических лиц и 17 принадлежащих им судов. Все они имеют отношение к реализации газопровода «Северный поток — 2».