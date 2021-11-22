Минобороны Норвегии прокомментировало новую версию гибели «Курска»

Пресс-служба Минобороны Норвегии прокомментировала версию о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с субмариной НАТО, которую озвучил адмирал и экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как напомнила норвежская сторона, российская комиссия установила причины произошедшего. «Трагическое происшествие с подводной лодкой "Курск" 21 год назад потрясло Норвегию, которая также является морской державой», — добавили там.

Ранее адмирал Вячеслав Попов назвал собственную версию гибели «Курска». По его словам, это произошло из-за столкновения с субмариной НАТО, которая следила за подлодкой. Он отметил, что подлодка из-за погодных условий не смогла обеспечивать безопасность, поэтому подплыла к «Курску» слишком близко, позже ее обнаружили у берегов Норвегии. В Кремле версию Попова комментировать отказались.