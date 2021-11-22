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Минобороны Норвегии прокомментировало версию Попова о гибели «Курска»

Lenta.ru
59 минут назад

Пресс-служба Минобороны Норвегии прокомментировала версию о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с субмариной НАТО, которую озвучил адмирал и экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны Норвегии прокомментировало новую версию гибели «Курска»
Фото: STR New / ReutersSTR New / Reuters

Как напомнила норвежская сторона, российская комиссия установила причины произошедшего. «Трагическое происшествие с подводной лодкой "Курск" 21 год назад потрясло Норвегию, которая также является морской державой», — добавили там.

Столкнувшуюся с «Курском» подлодку нашли у берегов Норвегии

Ранее адмирал Вячеслав Попов назвал собственную версию гибели «Курска». По его словам, это произошло из-за столкновения с субмариной НАТО, которая следила за подлодкой. Он отметил, что подлодка из-за погодных условий не смогла обеспечивать безопасность, поэтому подплыла к «Курску» слишком близко, позже ее обнаружили у берегов Норвегии. В Кремле версию Попова комментировать отказались.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска, погибли все 118 членов экипажа. Согласно официальной версии, причиной трагедии стал взрыв парообразной торпеды на борту, который затем вызвал детонацию.

В мире,Вячеслав Попов,Министерство обороны,НАТО,
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