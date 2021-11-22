Почему президент Болгарии настаивает на российском Крыме

В Болгарии прошли выборы президента. Несмотря на то что эта должность в стране имеет скорее символическое значение, СМИ обратили внимание на слова во время дебатов переизбравшегося Румена Радева о де-факто российском Крыме. «Газета.Ru» — о том, чего добивается новый старый глава Болгарии.

Что сказал Радев о Крыме и России

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Президент Болгарии Румен Радев снова победил на выборах главы государства, набрав более 66% голосов во втором туре.

В России обратили особое внимание на это событие в парламентской стране, так как накануне на политик дважды высказался о Крыме вразрез принятой трактовке в Евросоюзе и НАТО.

Сначала во время дебатов со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым он, по сути, признал, что полуостров «в настоящий момент русский». При этом президент добавил, что, по его мнению, эта территория была «аннексирована», но в этом, как он считает, «нет никакой драмы».

Радев также выразил мнение, что Софии нужно занять прагматичную позицию в отношениях с Москвой. Болгарский лидер напомнил, что в коллективной памяти народа именно русские освободили страну от турецкого ига. Санкции же против Москвы политик счел неэффективными.

После этих заявлений украинский МИД вызвал болгарского посла в Киеве Костадина Коджабашева.

Украина донесла до дипломата свою позицию о некорректности и недопустимости высказываний болгарского лидера и потребовала опровергнуть слова о принадлежности Крыма. Коджабашев же заверил Киев в неизменной позиции Болгарии, заключающейся в поддержке территориальной целостности Украины. Эксперты уверены, что на этом конфликт будет исчерпан, в том числе из-за низкого уровня взаимодействия.

После этого Радев повторно заявил, что Крым на данный момент является российским, — «таковы политические реалии». На этот раз он уточнил, что «аннексия» Крыма Россией в 2014 году была нарушением международного права. Россия такие обвинения последовательно отвергает.

Никита Гусев из Института славяноведения РАН в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что Радев следовал антиэлитным настроениям, хотя это замечалось за ним и раньше.

«Он подчеркивал, что выступает с болгарской точки зрения, а не является европейским бюрократом. И он, как политик, может делать такие высказывания.

Еще же, мне кажется, что это было, возможно, и его стремление привлечь на свою сторону ту русофильскую часть электората, которая становится все меньше и меньше. Хотя на самом деле даже для них крымские события нельзя называть однозначными», — сказал эксперт.

С таким мнением согласен и заведующий сектором этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель. В комментарии «Газете.Ru» он назвал причиной слов Радева, в первую очередь, политтехнологическую.

«В Болгарии традиционно значимы пророссийские силы. Пусть они и не всегда проявляют себя электорально, но они существуют. И для убедительной победы Радеву было нужно сделать такой жест, и цель достигнута. Кроме того, Радев, хоть и генерал, получивший образование в США, — человек разумный. И поэтому оголтелая антироссийскость прошлого правительства ему претила», — сказал эксперт.

Президент ничего не решает

Стоит напомнить, что при парламентской форме правления, как в Болгарии, полномочия президента сильно ограничены. Формально он может наложить вето на решения Народного собрания (парламента), но не более, чем три раза. Если же законодательная власть все равно примет аналогичное решение и в четвертый раз подряд, оно вступит в силу, несмотря на мнение президента.

Эксперты также напомнили, что за внешнеполитические решения в Болгарии отвечает МИД, который, в свою очередь, находится под властью премьера.

Однако страна находится последний год в политическом кризисе, а последние полгода — без полноценного правительства, так как его не удалось создать после двух предыдущих выборов.

14 ноября в Болгарии прошли третьи внеочередные парламентские выборы, в этот раз на них одержал победу блок «Мы продолжаем перемены», выступающий с антикоррупционной программой.

Никита Гусев пояснил, что на этом фоне роль президента Болгарии получила в последнее время несколько большее значение, чем в обычное время.

«Сейчас, как и в 2005 году, президент становится своеобразным арбитром. Ведь именно он выдает мандат на формирование правительства, от его позиции могут зависеть итоги каждых выборов. А в 2005 году президент Болгарии и вовсе напрямую повлиял на создание тройной коалиции. Может, и сейчас Радев станет таким медиатором межпартийных отношений», — отметил эксперт.

Павел Кандель отметил при этом, что на фоне чехарды с парламентскими выборами президент остается единственной стабильной фигурой в стране.

«Да и его личная репутация не была замарана, в отличие от остальных болгарских политиков. Но как только будет создано правительство, оно возьмет в свои руки руководство внешней политикой. Кстати, я думаю, что все равно оно отойдет от оголтелой русофобии, которая непрактична со всех точек зрения, и вернется к курсу здорового прагматизма.

Но рамки возможного заданы Брюсселем. Болгария — не та страна, чтобы позволить себе оппозицию вроде венгерского премьера Виктора Орбана», — сказал он.

Что было раньше

Радев стал президентом Болгарии впервые по результатам выборов 2016 года. На первой пресс-конференции после них он прямо отверг уже тогда звучавшие утверждения о якобы его пророссийскости.

В частности, политик сказал: «Я натовский генерал, я первый болгарин, который закончил военно-воздушную академию в США, и я буду защищать наше евроатлантическое членство даже более активными средствами, чем сейчас».

Действительно, в 1992 году Радев сначала окончил эскадронную офицерскую школу «Максвелл» в США, а в 2003 году там же окончил военно-воздушный колледж, получив степень магистра стратегических исследований.

При этом президент продолжал в течение первого срока несколько раз высказываться за восстановление диалога с Россией. Это замечали и неофициальные лица, например патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Болгарию в 2017 году назвал Радева «интеллигентным, православным и открытым для диалога и взаимоотношений с Россией».

При решающей роли проевропейского правительства премьера Бойко Борисова отношения Москвы и Софии в последние годы переживали не лучшие времена.

Например, в 2019 году власти Болгарии выдворили из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже. По версии следствия, этот сотрудник с 2018 года собирал информацию о стране, ЕС и НАТО, однако дело пришлось приостановить, так как обвиняемый имеет дипломатический иммунитет. Россия тогда в ответ выслала из Москвы сотрудника болгарского посольства.

Не все было гладко и со строительством газопровода. Сначала в планах был «Южный поток», но в конце 2014 года от него пришлось отказаться по причине давления на Софию. Вместо него было построено лишь ответвление от «Турецкого потока» через Болгарию в Венгрию, которое получило название «Балканский поток».