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Олег Царев предложил решение самой насущной проблемы Украины

Вероника Полынина
49 минут назад

Украину следует разделить по сферам влияния России и Запада, чтобы обеспечить справедливость для населения. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью журналисту и политику Олегу Бондаренко.

Царев предложил решение самой насущной проблемы Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы регионы, которые ориентированы были на Россию и остались под влиянием России, а регионы, которые ориентированы на Запад, остались под влиянием Запада, то, пожалуй, бы, ни у кого не было вопросов», - заявил Царев.

Он признал, что большой части населения пришлось бы переселяться, но, по его мнению, «в целом какая-то справедливость была бы».

На Украине опасаются потери территорий из-за решения России

По словам Царева, на Россию ориентировано больше украинских регионов, чем самопровозглашенные республики Донбасса, «и это несправедливо».

Олег Царев был депутатом Верховной рады четырех созывов. В ходе вооруженного конфликта на востоке Украины перешел на сторону ополченцев, а затем стал спикером парламента Новороссии — конфедерации, в состав которой входят Донецкая и Луганская народные Республики.

В мире,Олег Бондаренко,Олег Царев,Верховная Рада,
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