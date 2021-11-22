Царев предложил решение самой насущной проблемы Украины

Украину следует разделить по сферам влияния России и Запада, чтобы обеспечить справедливость для населения. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью журналисту и политику Олегу Бондаренко.
«Если бы регионы, которые ориентированы были на Россию и остались под влиянием России, а регионы, которые ориентированы на Запад, остались под влиянием Запада, то, пожалуй, бы, ни у кого не было вопросов», - заявил Царев.
Он признал, что большой части населения пришлось бы переселяться, но, по его мнению, «в целом какая-то справедливость была бы».
По словам Царева, на Россию ориентировано больше украинских регионов, чем самопровозглашенные республики Донбасса, «и это несправедливо».
Олег Царев был депутатом Верховной рады четырех созывов. В ходе вооруженного конфликта на востоке Украины перешел на сторону ополченцев, а затем стал спикером парламента Новороссии — конфедерации, в состав которой входят Донецкая и Луганская народные Республики.