Девушка Саакашвили заявила об окончательно подорванном здоровье политика

Михаил Саакашвили подвергался насилию и пыткам в тюрьме, заявила девушка экс-президента Грузии, депутат Верховной рады Елизавета Ясько.
«Он выглядел намного лучше, но теперь я вижу, что его здоровье окончательно подорвано. Насилие, пытки и психологическое давление, которые были применены к нему в Глдани, конечно же, повлияли на него», - сказала Ясько журналистам, ее слова приводит РЕН ТВ.
Ясько заявила, что госпиталь, в котором сейчас находится Саакашвили, - «неплохой», однако сравнила условия содержания экс-президента в нем с тюремными.
«Условия в этой больнице неплохие, я могу это подтвердить, но все равно, это одна комната, как в тюрьме, нельзя открывать окна. Все это имеет значение. У него уже серьезно пострадало здоровье», - отметила депутат.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он приехал в страну впервые за восемь лет накануне выборов в органы самоуправления. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить государственный переворот и беспорядки. На родине политик заочно осужден на шесть лет лишения свободы и является фигурантом ряда уголовных дел.
С начала ноября Саакашвили находится в тюремной больнице. Врачи сообщают о сильном ухудшении его здоровья из-за голодовки, которую он держал с момента своего задержания.