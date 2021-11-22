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Девушка Саакашвили заявила об окончательно подорванном здоровье политика

Вероника Полынина
13 минут назад

Михаил Саакашвили подвергался насилию и пыткам в тюрьме, заявила девушка экс-президента Грузии, депутат Верховной рады Елизавета Ясько.

Девушка Саакашвили заявила об окончательно подорванном здоровье политика
Фото: SaakashviliMikheil/facebook.comSaakashviliMikheil/facebook.com

«Он выглядел намного лучше, но теперь я вижу, что его здоровье окончательно подорвано. Насилие, пытки и психологическое давление, которые были применены к нему в Глдани, конечно же, повлияли на него», - сказала Ясько журналистам, ее слова приводит РЕН ТВ.

Ясько заявила, что госпиталь, в котором сейчас находится Саакашвили, - «неплохой», однако сравнила условия содержания экс-президента в нем с тюремными.

«Условия в этой больнице неплохие, я могу это подтвердить, но все равно, это одна комната, как в тюрьме, нельзя открывать окна. Все это имеет значение. У него уже серьезно пострадало здоровье», - отметила депутат.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он приехал в страну впервые за восемь лет накануне выборов в органы самоуправления. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить государственный переворот и беспорядки. На родине политик заочно осужден на шесть лет лишения свободы и является фигурантом ряда уголовных дел.

С начала ноября Саакашвили находится в тюремной больнице. Врачи сообщают о сильном ухудшении его здоровья из-за голодовки, которую он держал с момента своего задержания.

В мире,Елизавета Ясько,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,РЕН ТВ,
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