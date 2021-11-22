Девушка Саакашвили заявила об окончательно подорванном здоровье политика

«Он выглядел намного лучше, но теперь я вижу, что его здоровье окончательно подорвано. Насилие, пытки и психологическое давление, которые были применены к нему в Глдани, конечно же, повлияли на него», - сказала Ясько журналистам, ее слова приводит РЕН ТВ.