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Меркель оценила рост заболеваемости COVID-19 в Германии

BFM.RU
36 минут назад

«Очень драматичным» назвала исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель рост распространения коронавируса в стране. Такое заявление она сделала в понедельник коллегам по партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Bloomberg.

Меркель оценила рост заболеваемости COVID-19 в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многие люди, по мнению Меркель, не понимают серьезности ситуации и отказываются прививаться. Если бы они это сделали, то это помогло бы всем гражданам. Меркель также высказалась за ужесточение мер по подавлению пандемии в федеральных землях ФРГ.

В настоящий момент самая тяжелая ситуация складывается в Саксонии, где индекс заболеваемости составляет 960,7 (случая новых заболеваний за неделю на 100 тысяч человек). Власти Саксонии закрыли до 12 декабря культурные учреждения, бары, клубы и дискотеки, а также рождественские базары, отелям запрещено принимать туристов. Открытыми, помимо продуктовых магазинов, останутся только библиотеки и магазины базового обеспечения граждан. Рестораны будут работать, но только для граждан с прививками или тех, кто переболел коронавирусом и выздоровел.

В мире,Ангела Меркель,Bloomberg,Интерфакс,
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