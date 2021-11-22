Меркель оценила рост заболеваемости COVID-19 в Германии

«Очень драматичным» назвала исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель рост распространения коронавируса в стране. Такое заявление она сделала в понедельник коллегам по партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Bloomberg.

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Многие люди, по мнению Меркель, не понимают серьезности ситуации и отказываются прививаться. Если бы они это сделали, то это помогло бы всем гражданам. Меркель также высказалась за ужесточение мер по подавлению пандемии в федеральных землях ФРГ.