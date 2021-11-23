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В Польше рассказали о способах запугать Россию

Lenta.ruиещё 2
56 минут назад

Размещение ядерного оружия США на территории Польши повысит статус страны на международной арене и станет способом запугать Россию. Такое мнение высказал бывший сенатор и депутат Европарламента от Варшавы Богдан Пенк, передает Polskie Radio.

В Польше рассказали о способах запугать Россию
Фото: ReutersReuters

Пенк понадеялся, что Вашингтон расширит военное присутствие в Польше. «Мы должны повысить оборонный потенциал, чтобы России стало невыгодно нападать на нас», — рассказал евродепутат. По его словам, республике нужно вооружаться, чтобы потери российской стороны от возможного вторжения на ее территорию были слишком высоки.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия ответственна за инфляцию в Европе. По его словам, она наступила из-за действий российской энергетической компании «Газпром» и российских властей.

Политик также указал на негативную роль строительства газопровода «Северный поток-2». По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне в октябре выросла до рекордных 4,1 процента впервые с июля 2008 года.

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