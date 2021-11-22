Главу офиса Зеленского назвали "агентом России"

Бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак якобы является «агентом спецслужб РФ». Об этом он рассказал в эфире украинского «Пятого канала».

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«Россияне вслух спрашивают (у Москаля — Прим. ред.), что там вам Тимофеев делает? Я говорю, какой Тимофеев? Ну так это же агентурный псевдоним Ермака в России --Тимофеев», — сказал он.

В середине ноября издания Bellingcat и The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) опубликовали расследование о том, как Украина готовила спецоперацию по задержанию бойцов частной военной компании «Вагнера», воевавших в Донбассе.

По информации журналистов, Украина планировала принудительно посадить в Борисполе самолет с вагнеровцами под угрозой взрыва на борту. Спецоперация должна была пройти 26 июня 2020 года. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому впервые стало известно о ней 15 июня. Он утвердил спецоперацию и попросил предоставить ему подробный план, который министр обороны страны одобрил 1 июля. С этого момента директор ГУР Василий Бурба и замдиректора СБУ Руслан Баранецкий регулярно докладывали главе государства о происходящем.

Однако операция сорвалась, в чем Бурба обвинил российского «крота», который «сливает и передает информацию врагу».