В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Генерал МВД Украины Москаль назвал главу офиса Зеленского "агентом России"

Газета.Ru
27 минут назад

Бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак якобы является «агентом спецслужб РФ». Об этом он рассказал в эфире украинского «Пятого канала».

Главу офиса Зеленского назвали "агентом России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россияне вслух спрашивают (у Москаля — Прим. ред.), что там вам Тимофеев делает? Я говорю, какой Тимофеев? Ну так это же агентурный псевдоним Ермака в России --Тимофеев», — сказал он.

В середине ноября издания Bellingcat и The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) опубликовали расследование о том, как Украина готовила спецоперацию по задержанию бойцов частной военной компании «Вагнера», воевавших в Донбассе.

По информации журналистов, Украина планировала принудительно посадить в Борисполе самолет с вагнеровцами под угрозой взрыва на борту. Спецоперация должна была пройти 26 июня 2020 года. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому впервые стало известно о ней 15 июня. Он утвердил спецоперацию и попросил предоставить ему подробный план, который министр обороны страны одобрил 1 июля. С этого момента директор ГУР Василий Бурба и замдиректора СБУ Руслан Баранецкий регулярно докладывали главе государства о происходящем.

Однако операция сорвалась, в чем Бурба обвинил российского «крота», который «сливает и передает информацию врагу».

Позднее расследование Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады Украины не выявило российского «крота» среди высших должностных лиц украинского государства, о котором ранее заявлял Бурба.

В мире,Руслан Баранецкий,Василий Бурба,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Геннадий Москаль,Минюст РФ,Верховная Рада,СБУ,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители