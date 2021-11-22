В Германии раскритиковали идею Лукашенко о коридоре для мигрантов

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал неприемлемым предложение главы Белоруссии Александра Лукашенко открыть коридор для мигрантов в Германию. Об этом сообщает Russia Today.

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«Представление о том, что может открыться гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч мигрантов... это неприемлемое решение для Германии или ЕС», - подчеркнул Зайберт.

С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу. В ЕС это считают местью Минска за европейские санкции. Утром 8 ноября ситуация на белорусско-польской границе усугубилась.

Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии в этот момент находились от 12 до 15 тыс. выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около 4 тыс. мигрантов.

16 ноября польские силовики применили водометы и газ против штурмующих границу людей. К вечеру ситуация относительно нормализовалась, белорусские власти отвели часть мигрантов на ночлег в логистический центр.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказывала, что во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель он предложил создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев.