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В Белом доме ответили на вопрос о новой встрече Байдена и Путина

News.ruиещё 3
1 час назад

Белый дом в настоящее время не может назвать запланированную дату встречи или контакта лидером США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Джен Псаки. Её слова приводит ТАСС.

В Белом доме ответили на вопрос о новой встрече Путина и Байдена
Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look PressBrian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У меня пока нет информации о запланированной встрече или контактах, хотя, конечно, дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента Байдена, — сказала Псаки, отвечая на вопрос, когда пройдут переговоры двух глав государств.

В последний раз переговоры лидеров двух стран прошли в июле в Женеве. Они длились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал две темы переговоров Путина и Байдена. По его мнению, лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и активность НАТО у российских границ.

Ранее Джен Псаки подтвердила планы Байдена баллотироваться на второй срок.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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