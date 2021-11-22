В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Пентагон не стал комментировать версию гибели "Курска" после столкновения с подлодкой НАТО

ТАССиещё 5
1 час назад

Министерство обороны США в понедельник не стало комментировать информацию, согласно которой российская атомная подводная лодка "Курск" якобы могла затонуть в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО.

"Нам нечего предоставить вам по нему (запросу - прим. ТАСС)", - отметил представитель пресс-службы Пентагона, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать утверждения о том, что причиной гибели подлодки якобы могло стать столкновение с субмариной альянса.

Как заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не считает нужным комментировать новые гипотезы, связанные с гибелью "Курска", поскольку следствие уже сделало окончательные выводы.

«Политически невыгодно»: герой РФ оценил версию Попова о гибели «Курска»

Атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в ходе учений в Баренцевом море в результате взрыва в торпедном аппарате.
В мире,Видео,Дмитрий Песков,НАТО,Пентагон,ИТАР-ТАСС,
41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители