"Нам нечего предоставить вам по нему (запросу - прим. ТАСС)", - отметил представитель пресс-службы Пентагона, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать утверждения о том, что причиной гибели подлодки якобы могло стать столкновение с субмариной альянса.