Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус назвал Украину «зубастой козой»: по его мнению, украинцы способны на «необычайно дерзкие» спецоперации. Читатели WP не согласились с автором; они считают, что Украина - «бумажный тигр», который в случае реального конфликта капитулирует.
Игнатиус поспорил со статьей замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, вышедшей под заголовком «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством».
Медведев заявил, что «во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы», а также «невежественные и необязательные» политики: они подписывают минские соглашения и нормандские договоренности, а затем «разворачивают позицию совсем в другую сторону».
Свою статью Медведев начал с украинской пословицы «коза с волком тягалась, только шкура от козы осталась».
Игнатиус возразил, что «Украина - коза зубастая». По его мнению, это доказывает «необычайно дерзкая» спецоперация, проведенная в прошлом году оперативниками Зеленского ,- украинцы «почти добились» задержания членов частного военного формирования РФ.
«Хоть операция и провалилась, она, должно быть, вызвала раздражение у бывшего сотрудника разведки Путина», - заявил он.
Читатель газеты под ником Andrew Clifford не согласился с Игнатиусом. Он заявил, что Украина не может создать мотивированную и надежную национальную армию.
«Хваленая украинская армия численностью 250 тыс. человек, переоснащенная, реорганизованная и модернизированная НАТО, это бумажный тигр», - заявил он.
По его мнению, большая часть этой армии исчезла бы в случае войны, так как многие украинские солдаты не считают россиян врагами.
«Когда начнется война, мы увидим, что украинская армия похожа на афганскую армию, подготовленную НАТО. Как и афганцы, многие украинские солдаты дезертируют или откажутся выполнять приказы», - заключил он.