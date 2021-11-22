Обзор иноСМИ: главный приз для Путина и победа «плохих парней»

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«Украина - главный приз для Путина»

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Во второй раз за 2021 год западные спецслужбы предупреждают об «угрожающих действиях» российских военных вдоль границы с Украиной, пишет The Wall Street Journal. Официальные лица в США и Европе опасаются, что действия России могут быть «прелюдией к вторжению», а WSJ отмечает, что Украина «всегда была главным призом» для президента РФ Владимира Путина.

По версии газеты, российский лидер гордится тем, что смог восстановить позиции и славу своей страны после холодной войны, но «он не будет считать свое дело завершенным, пока Киев снова не станет сателлитом Москвы». Однако WSJ считает, что напряженность на границах связана с другой целью Кремля: это развеивает западные стереотипы о России как о слабеющей державе.

«Плохие парни побеждают»

Журналистка Энн Эпплбаум в своей статье для The Atlantic заявила о победе «плохих парней» - так она называет глав Турции, России и Китая - на международной арене. По ее мнению, если 20-й век был историей «медленного, неравномерного продвижения к победе либеральной демократии над другими идеологиями», в том числе коммунизмом и «яростным национализмом», «то 21-й век пока что является обратной историей».

Эпплбаум отметила, что даже с помощью жестких санкций ЕС и США так и не смогли усмирить Александра Лукашенко, а Си Цзиньпин, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин продолжают гнуть свои линии, несмотря на противодействие Запада. По ее мнению, эти лидеры извлекли уроки из «арабской весны», а также из более отдаленных событий 1989 года, когда «коммунистические диктатуры рухнули, как домино: демократические революции заразительны». Журналистка подчеркнула, что США по-прежнему тратят деньги на проекты, которые «можно условно назвать помощью в области демократии», но «суммы эти очень малы по сравнению с тем, на что готов пойти авторитарный мир».

СМИ: Украина впервые применила «Джавелины» в Донбассе

Украинские военные впервые применили в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на журналиста американского издания Military Times Говарда Олтмэна.

Когда и при каких обстоятельствах был использован комплекс, неизвестно. «Корреспондент» отмечает, что 26 октября Украина впервые применила турецкий беспилотник Bayraktar для уничтожения артиллерии ополченцев. Этот шаг осудили как в Кремле, так и на Западе, напоминает издание.

Эффект разорвавшейся бомбы от российских С-550

Эксперт по безопасности и военной истории Себастьен Роблин посвятил свой материал для The National Interest российской С-550 - «первой в мире мобильной системе для перехвата межконтинентальных ракет, которые летят высоко в космос, прежде чем нанести ядерный удар со скоростью, в двадцать раз превышающей скорость звука». Роблин отметил, что недавний рассказ министра обороны РФ Сергея Шойгу о скором появлении С-550 «произвел эффект разорвавшейся бомбы»

Российские эксперты заявили, что возможности системы по перехвату будут на порядок выше, чем у американских систем ПРО - THAAD и Aegis. Автор статьи счел такое сравнение не совсем корректным: эти системы предназначены в основном для перехвата ракет малой и средней дальности, летящих «не слишком высоко и не слишком быстро». Роблин подчеркнул, что российские эксперты не упоминают американскую систему противоракетной обороны шахтного базирования GMD, предназначенную для перехвата именно межконтинентальных баллистических ракет. По его мнению, скорее всего, С-550 «займет золотую середину между SM-3 Block II и GMD с приличными возможностями противодействия межконтинентальным баллистическим ракетам, но в более ограниченном диапазоне».

Поддельные ковидные паспорта заполонили Германию

Телеканал Das Erste рассказал о процветающем в Германии бизнесе по подделке паспортов вакцинации. По данным канала, продают такие подделки от 150 евро за штуку, а купили их уже тысячи человек.