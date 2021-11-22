Сотни мигрантов пытались взять штурмом польскую границу

В ночь на понедельник, 22 ноября, мигранты предприняли очередную попытку прорваться через белорусско-польскую границу. Об этом сообщил Telegram-канал «Милитарист».

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По данным канала, мигранты попытались «прощупать» границу в новом месте - в Брестской области. «Милитарист» утверждает, что в штурме участвовали около 150 человек, их остановили польские пограничники.

С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу. В ЕС это считают местью Минска за европейские санкции. Утром 8 ноября ситуация на белорусско-польской границе усугубилась.

Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тыс. выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около 4 тыс. мигрантов.