Сотни фур застряли на границе Белоруссии с Литвой и Польшей

Многокилометровые очереди из грузовых автомобилей растянулись перед погранпереходами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой из-за закрытия движения через КПП "Брузги", передает во вторник корреспондент ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно оценкам Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии, 420 фур ожидают проезда через пункт пропуска "Берестовица" на границе с Польшей в 70 км южнее Брузгов. По словам водителей, они вынуждены ждать по 3-4 дня, находясь в очереди длиной не менее 10 км.

Видео дня

Как указал представитель ГПК, в конце года всегда увеличивается трансграничный грузопоток, но очереди на въезд на других погранпереходах в последнее время выросли из-за закрытия КПП "Брузги".

"Все хотят успеть выполнить свои контракты до Рождества в Польше и новогодних праздников в России. Но и [пункт пропуска] "Кузница" (с белорусской стороны "Брузги" - прим. ТАСС) закрыт. Поэтому такой всплеск грузопотока", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

В ГПК проинформировали, что белорусская сторона выполняет свои обязательства в рамках двухсторонних договоренностей и пропускает в Польшу даже больше грузовиков.

"На въезд мы пропускаем и 630 за смену, то есть на сто и более превышаем свою пропускную способность. <...> Поляки никогда более 320 машин не впускают на свою территорию. <...> Польская сторона не выполняет обязательства по пропуску грузовых автомобилей", - отметил представитель ведомства.

В 30 км севернее Гродно 400 фур, по данным ГПК, ожидают проезда в Литву через погранпереход "Привалка". Водители поделились в беседе с корреспондентом ТАСС, что они ждут проезда через границу пять суток и более, а очередь из машин протянулась на 16 км.