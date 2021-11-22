Во Франции заявили о пятой «молниеносной» волне COVID

Во Франции началась пятая волна коронавируса. Как отметил в эфире радиостанции Europe 1 представитель кабмина Габриэль Атталь, инфекция стала распространяться быстрее, а заражение людей происходит «молниеносно».

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«Сейчас у нас ситуация с пятой волной. Мы можем констатировать, что она начинается стремительно. За неделю число новых случаев выросло на 80%», — заявил Атталь.

Сейчас в стране ежедневно регистрируется в среднем по 17 тыс. новых случаев COVID-19. На 100 тыс. жителей приходится 164 случая коронавируса — в начале прошлой недели эта цифра была 100 случаев на 100 тыс. человек. Всего за время пандемии во Франции заразились 7,3 млн людей, а умерли более 118 тыс. пациентов.

При этом Атталь не стал отвечать на вопрос, собираются ли власти страны по примеру Австрии вводить какие-то дополнительные меры.