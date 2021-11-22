Европейские страны начали вводить локдауны для непривытых

С 22 ноября вводится локдаун для жителей Чехии, которые не привились от COVID-19 и не переболели данным заболеванием, сообщает ТАСС.

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Такое решение было принято властями страны из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса и стремительно возрастающей нагрузкой на систему здравоохранения Чехии. Как сообщил и.о. премьер-министра республики Андрей Бабиш, в рестораны, музеи, предприятия оказания услуг и другие общественные места с 22 ноября будут иметь доступ только привитые или переболевшие COVID-19.

Как ожидается, локдаун продлится до конца февраля 2022 года. Одновременно в школах республики будет проводиться регулярное тестирование учащихся на коронавирус. Предприятия и компании также будут обязаны проводить тесты сотрудников, отказывающихся от иммунизации. Затраты на это будут покрываться бюджетными средствами.

Учреждениям и компаниям рекомендовано перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы. Власти обещали выплачивать фирмам финансовую компенсацию за ущерб, который возникнет в период локдауна. Жителей Чехии призвали пройти вакцинацию против вируса. Особое беспокойство вызывает тот факт, что 309 тысяч пожилых чехов отказываются от прививок.

Тем временем, в Австрии с 22 ноября действует всеобщий локдаун, в Словакии – локдаун для непривитых от COVID-19. В Австрии закроют большинство магазинов, кроме продуктовых. Продолжат работу аптеки, банковские и почтовые отделения. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительной причины. Локдаун должен продлиться 20 дней.