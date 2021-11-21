В Еврокомиссии сравнили Лукашенко с «туроператором без лицензии»

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ведёт себя с мигрантами как «туроператор без лицензии» — продаёт им дорогие турпакеты в ЕС, которые затем сами собой исчезают по прибытии. Она возложила ответственность за созданный кризис на границе на президента и власти республики, пишет германская газета Welt am Sonntag.

Фото: president.gov.by president.gov.by

Во время кризиса Александр Лукашенко ведёт себя как туроператор без лицензии, который продаёт дорогие турпакеты в ЕС, которые затем по прибытии растворились, — передаёт её слова издание.

Она добавила, что семьи и дети оказались обмануты, их втянули в трагедию, которая привела к большим страданиям. По её словам, Лукашенко и власти в Минске понесут «чрезвычайную» ответственность за созданный кризис.

По словам Юханссон, взаимодействие между министерствами и службами Евросоюза, а также между странами и регионами привело к тому, что люди больше не прибывают в аэропорт Минска.

Ранее исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex Фабрис Леггери заявил, что отказ властей Польши рассматривать заявки беженцев с территории Белоруссии на убежище будет противоречить правилам Евросоюза.

В свою очередь Совет безопасности России на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе предупредил о росте потоков беженцев из других стран, которые используют РФ для транзита в государства Евросоюза.