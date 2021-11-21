Возле офиса президента Украины произошли столкновения митингующих с силовиками

Столкновения между митингующими и правоохранителями произошли в воскресенье вечером возле офиса президента Украины.

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Как передает корреспондент ТАСС с места события, несколько сотен человек по случаю Дня достоинства и свободы собрались на площади Независимости, прошли маршем до часовни на аллее Героев небесной сотни и почтили память погибших в период "майдана" в феврале 2014 года. В шествии в основном приняли участие сторонники бывшего президента страны Петра Порошенко.